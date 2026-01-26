El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, Ayamonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores cercanos al 99% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 74% por la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la probabilidad de lluvia sea baja en las primeras horas, con un 10% de probabilidad. Sin embargo, a partir de la tarde, esta probabilidad aumentará considerablemente, alcanzando hasta un 90% entre las 19:00 y la 01:00. Las lluvias, aunque escasas, podrían comenzar a caer a partir de las 18:00, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm. Esto sugiere que, aunque no se anticipan tormentas severas, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir por la tarde o la noche.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h en las horas más activas del día. Esta brisa puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente durante las horas de la tarde. La dirección del viento también podría contribuir a un aumento en la sensación de humedad, haciendo que el tiempo se sienta más pesado.

A medida que el sol se ponga a las 18:47, las condiciones seguirán siendo mayormente cubiertas, y la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 14 grados hacia el final de la jornada. La noche se presentará tranquila, aunque con la posibilidad de algunas lluvias ligeras, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

En resumen, Ayamonte experimentará un día nublado y fresco, con la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde y viento moderado del suroeste. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda estar preparado para la lluvia si se planea salir más tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.