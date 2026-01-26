El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

Hoy, 26 de enero de 2026, Arahal se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, y de nuevo entre las 19:00 y la 1:00 del día siguiente. Las lluvias acumuladas se estiman en 0.4 mm en la madrugada, aumentando a 1 mm en la segunda mitad del día, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 13 y 17 grados . Las mínimas se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando los 13 grados, mientras que las máximas se darán en la tarde, con un leve aumento hasta los 17 grados. Esta temperatura, combinada con una humedad relativa que rondará el 100% en las primeras horas y que descenderá ligeramente a lo largo del día, creará una sensación de frescura y, en algunos momentos, incomodidad debido a la alta humedad.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 50 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A medida que avance la jornada, se espera que la velocidad del viento se mantenga entre 20 y 30 km/h, lo que podría contribuir a la sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 50% en las primeras horas y disminuyendo a un 20% entre las 13:00 y las 19:00. Sin embargo, se espera que la actividad tormentosa se reactive hacia la noche, con un 0% de probabilidad de tormenta después de la 1:00 de la mañana del día siguiente.

Los habitantes de Arahal deben estar preparados para un día de inclemencias meteorológicas, con la posibilidad de lluvias intermitentes y tormentas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente. Además, es aconsejable tener precaución al conducir, especialmente en las horas de mayor lluvia, para evitar cualquier inconveniente en las carreteras.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.