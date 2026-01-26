El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Andújar según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 26 de enero de 2026, Andújar se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura constante de 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.
A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 a 15 grados, con un ligero aumento hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la velocidad del viento, que oscilará entre 6 y 28 km/h, predominando de dirección oeste. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría hacer que la percepción del frío sea más notable.
La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia en varios periodos del día. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 3 mm en la tarde, especialmente entre las 17:00 y 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, podría ser suficiente para causar incomodidades a quienes se desplacen al aire libre.
Además, existe un 50% de probabilidad de tormentas en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar un ambiente inestable. A medida que el día avance, esta probabilidad disminuirá, pero no se descartan chubascos aislados.
En cuanto a la visibilidad, se prevé que la bruma y la niebla afecten la claridad del ambiente, especialmente en las primeras horas del día. Esto podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución.
A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y las condiciones de lluvia escasa continuarán. La temperatura podría alcanzar un máximo de 15 grados hacia las 15:00 horas, antes de descender nuevamente al caer la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:32, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, también ofrecerá momentos de calma entre las lluvias.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.
- La madrugada deja un manto de nieve en el Santuario de la Virgen de la Sierra de Cabra
- García Carrión pretende hacer en Fuente Palmera una réplica de su fábrica de Huelva que abriría en 2027
- El presidente de la Diputación de Córdoba apuesta por Montalbán como motor provincial de innovación ambiental
- La pequeña estación de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches se convierte en eje clave del plan de Renfe
- Formalizado el contrato para empezar la obra del centro cívico Noroeste de Córdoba
- En directo | Así te hemos contado el partido entre la UD Las Palmas y el Córdoba CF
- Adjudicadas las obras para transformar el hotel municipal de Peñarroya-Pueblonuevo en un centro para grandes dependientes
- Ingrid da una tregua que no durará mucho en Córdoba: esta es la hora de la vuelta de la lluvia, según la Aemet