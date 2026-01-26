El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

Hoy, 26 de enero de 2026, Andújar se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura constante de 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 a 15 grados, con un ligero aumento hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la velocidad del viento, que oscilará entre 6 y 28 km/h, predominando de dirección oeste. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría hacer que la percepción del frío sea más notable.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia en varios periodos del día. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 3 mm en la tarde, especialmente entre las 17:00 y 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, podría ser suficiente para causar incomodidades a quienes se desplacen al aire libre.

Además, existe un 50% de probabilidad de tormentas en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar un ambiente inestable. A medida que el día avance, esta probabilidad disminuirá, pero no se descartan chubascos aislados.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que la bruma y la niebla afecten la claridad del ambiente, especialmente en las primeras horas del día. Esto podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y las condiciones de lluvia escasa continuarán. La temperatura podría alcanzar un máximo de 15 grados hacia las 15:00 horas, antes de descender nuevamente al caer la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:32, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, también ofrecerá momentos de calma entre las lluvias.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.