El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que cubrirán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones sean de cielo cubierto, con algunas variaciones hacia la noche, donde se mantendrá el mismo patrón. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 18 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores cercanos al 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles significativos, rondando entre el 82% y el 94%. Esto puede contribuir a la formación de niebla o brumas matutinas, especialmente en las áreas más bajas y cercanas a cuerpos de agua.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad moderada de lluvia, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es del 40% en las primeras horas, aumentando a un 90% entre las 13:00 y las 19:00. Aunque las cantidades de lluvia esperadas son escasas, con registros que podrían alcanzar hasta 0.2 mm, es recomendable que los habitantes de Almonte estén preparados para posibles chubascos ligeros.

El viento soplará del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 32 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 50 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es importante tener precaución, especialmente en áreas expuestas, donde el viento podría ser más intenso.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantendrá baja, con un 30% en las primeras horas y disminuyendo a un 0% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque las condiciones serán propensas a la lluvia, las tormentas eléctricas no son esperadas.

En resumen, el tiempo en Almonte para hoy será mayormente cubierto, fresco y con posibilidades de lluvia ligera, lo que invita a los residentes a planificar sus actividades al aire libre con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.