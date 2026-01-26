El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, Aljaraque se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con tormentas y lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse. La probabilidad de precipitación es del 20% entre la 1:00 y las 7:00, aumentando a un 55% entre la 1:00 y las 7:00, y alcanzando un 80% entre las 7:00 y la 1:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 14 y 18 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 14 grados, mientras que por la tarde podría alcanzar hasta los 18 grados. La sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 47 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque fresco, podría hacer que la temperatura se sienta un poco más baja de lo que realmente es.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente a un 80% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas y el viento, podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá baja, con un 5% entre la 1:00 y las 7:00, lo que indica que, aunque hay posibilidad de lluvia, las tormentas no serán un factor significativo. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser variable.

En resumen, Aljaraque experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día húmedo y ventoso, manteniendo precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.