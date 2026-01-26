El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

Hoy, 26 de enero de 2026, La Algaba se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el estado del cielo se ha mantenido cubierto, con periodos de nubosidad muy densa que podrían generar algunas lluvias escasas, especialmente en las primeras horas de la mañana. La probabilidad de precipitación es del 50% entre la 1 y las 7 de la mañana, aumentando a un 100% entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas durante el día.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 14 y 19 grados . A primera hora, se espera que la temperatura sea de 14 grados, alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde. Esta estabilidad térmica, combinada con la alta humedad relativa que se sitúa en torno al 94% en la mañana y bajando a un 86% por la tarde, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se prevé que el viento alcance los 6 km/h, aumentando a 22 km/h en la tarde. Las rachas máximas podrían llegar hasta los 43 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad elevada. Este viento podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 40% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la mañana, y disminuyendo a un 25% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente si las condiciones se vuelven más inestables.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, y las condiciones podrían ser propicias para la aparición de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Se recomienda a los habitantes de La Algaba que se preparen para un día gris y húmedo, llevando consigo paraguas o impermeables si planean salir. La combinación de nubes, viento y posibles lluvias hará que sea un día ideal para actividades en interiores, mientras que los que se aventuren al exterior deben estar preparados para cambios repentinos en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.