El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

Hoy, 26 de enero de 2026, Alcalá la Real se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas invernales. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de lluvia que se mantendrá a lo largo del día. Las precipitaciones comenzarán a ser más intensas en las primeras horas, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y se espera que continúen durante la mañana, aunque con una intensidad variable.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 8 grados durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a una sensación de frío acentuada por la humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas. A medida que avance la jornada, la temperatura podría experimentar un ligero aumento, alcanzando hasta 10 grados en las horas centrales, pero la sensación térmica seguirá siendo fresca debido a la combinación de viento y humedad.

El viento soplará del oeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 46 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esta situación podría generar un ambiente incómodo, sobre todo para aquellos que se desplacen al aire libre. La dirección del viento, constante del oeste, mantendrá la sensación de frío, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 65% de posibilidad de que se produzcan entre las 01:00 y las 07:00, disminuyendo a un 35% entre las 07:00 y las 13:00. A partir de la tarde, la probabilidad de tormenta se reduce considerablemente, aunque no se descartan chubascos aislados.

La visibilidad también se verá afectada por la presencia de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar la circulación en carreteras y caminos. Se aconseja a los conductores que extremen las precauciones y reduzcan la velocidad.

En resumen, el día en Alcalá la Real se caracterizará por un ambiente frío y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. La combinación de viento fuerte y alta humedad hará que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.