El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, Alcalá de Guadaíra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 14 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura podría alcanzar hasta 18 grados, pero se mantendrá en un rango fresco, lo que sugiere que es recomendable llevar abrigo.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en las horas más activas. Esto significa que, aunque no se anticipan tormentas severas, es probable que los habitantes de Alcalá experimenten un ambiente húmedo y posiblemente incómodo, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 97% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 79% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Por lo tanto, se aconseja a los ciudadanos que se vistan en capas y estén preparados para el tiempo húmedo.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre 19 y 30 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 46 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad. Los vientos más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, lo que podría afectar a quienes se desplacen en bicicleta o a pie.

A lo largo de la jornada, la visibilidad podría verse reducida debido a la bruma y la posible lluvia, especialmente en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. Los conductores deben tener precaución y estar atentos a las condiciones de la carretera.

En resumen, el día en Alcalá de Guadaíra se caracterizará por un tiempo cubierto y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.