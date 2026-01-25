El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo que se tornará completamente cubierto a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 8 grados y alcanzando un máximo de 15 grados en las horas más cálidas del día. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 90% en las primeras horas y descendiendo ligeramente hacia la tarde.

A lo largo del día, se prevén precipitaciones intermitentes, especialmente en la mañana y la tarde. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 2 mm en total. Sin embargo, la probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos críticos de la mañana y la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para la posibilidad de chubascos ligeros, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 45 km/h en las horas más intensas, especialmente durante la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. Se recomienda a los viandantes que se abriguen adecuadamente y tengan precaución al desplazarse, ya que las rachas de viento pueden ser fuertes.

La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 60% de posibilidad de que se produzcan tormentas aisladas en la tarde. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también actividad eléctrica, por lo que se aconseja estar atentos a las alertas meteorológicas.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y para el ocaso, que se espera a las 18:39, se prevé que el termómetro marque alrededor de 14 grados. La noche se presentará fresca, con cielos aún cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras persistiendo.

En resumen, el día en El Viso del Alcor será mayormente nublado, con lluvias esporádicas y un ambiente fresco. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y estar preparados para las inclemencias del tiempo si se planea salir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.