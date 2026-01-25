El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en El Viso del Alcor según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo que se tornará completamente cubierto a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 8 grados y alcanzando un máximo de 15 grados en las horas más cálidas del día. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 90% en las primeras horas y descendiendo ligeramente hacia la tarde.
A lo largo del día, se prevén precipitaciones intermitentes, especialmente en la mañana y la tarde. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 2 mm en total. Sin embargo, la probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos críticos de la mañana y la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para la posibilidad de chubascos ligeros, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas.
El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 45 km/h en las horas más intensas, especialmente durante la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. Se recomienda a los viandantes que se abriguen adecuadamente y tengan precaución al desplazarse, ya que las rachas de viento pueden ser fuertes.
La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 60% de posibilidad de que se produzcan tormentas aisladas en la tarde. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también actividad eléctrica, por lo que se aconseja estar atentos a las alertas meteorológicas.
A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y para el ocaso, que se espera a las 18:39, se prevé que el termómetro marque alrededor de 14 grados. La noche se presentará fresca, con cielos aún cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras persistiendo.
En resumen, el día en El Viso del Alcor será mayormente nublado, con lluvias esporádicas y un ambiente fresco. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y estar preparados para las inclemencias del tiempo si se planea salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.
- La caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén
- Última hora del accidente de tren de Adamuz (Córdoba), en directo | El primer informe oficial de la CIAF apunta a que la fractura del carril se habría producido antes del paso del Iryo
- García Carrión pretende hacer en Fuente Palmera una réplica de su fábrica de Huelva que abriría en 2027
- El presidente de la Diputación de Córdoba apuesta por Montalbán como motor provincial de innovación ambiental
- La caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén
- Laura Gallego, cantante: 'La copla es libre, no tiene edad ni un estilismo concreto
- Fuertes retenciones a la entrada a Córdoba desde la zona este de la ciudad por varios percances de tráfico
- Un padre, a prisión en Córdoba por tocar los glúteos a la amiga de su hija y decirle 't como to' por Whatsapp