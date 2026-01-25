El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Utrera se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo predominantemente gris. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados , aumentando ligeramente a 9 grados durante la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente fresco pero relativamente templado para esta época del año.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que el día avanza, la humedad se mantendrá en niveles elevados, rondando entre el 83% y el 96%, lo que podría contribuir a la formación de niebla en las primeras horas.

En cuanto a las precipitaciones, hay una probabilidad significativa de lluvia a lo largo del día, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 0.7 mm en la tarde, y hasta 1 mm en la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la tarde y la noche, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando rachas de hasta 46 km/h por la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas, por lo que se aconseja tener precaución al desplazarse.

Además, existe una probabilidad de tormentas, especialmente en las horas de la tarde, con un 75% de posibilidad de que se produzcan. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas, por lo que es importante estar atentos a las alertas meteorológicas.

En resumen, el día en Utrera se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y una alta probabilidad de lluvias y tormentas, especialmente en la tarde y la noche. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y se preparen para un día inestable desde el punto de vista meteorológico.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.