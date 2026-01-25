El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Úbeda se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 5 grados . La sensación térmica será aún más baja, alcanzando valores de hasta -1 grado en las horas más frías, lo que podría hacer que los habitantes sientan un frío considerable.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, con un leve aumento hacia la tarde, alcanzando hasta 9 grados . Sin embargo, la combinación de la humedad y el viento del oeste, que soplará con rachas de hasta 57 km/h, hará que la sensación térmica se mantenga por debajo de los valores reales, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvias entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 6 mm, especialmente en las horas de la tarde, cuando se prevén las tormentas más intensas. Las lluvias serán intermitentes, pero se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre.

El viento, que soplará de dirección oeste y suroeste, también contribuirá a la sensación de frío. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 58 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la zona. Es aconsejable que las personas eviten áreas expuestas y tomen precauciones al conducir, ya que el viento puede afectar la visibilidad y la estabilidad de los vehículos.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantendrá elevada, con un 75% de posibilidad entre las 19:00 y las 01:00 horas. Esto sugiere que la tarde y la noche podrían ser especialmente activas en términos de actividad eléctrica y precipitaciones. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y prepararse para posibles interrupciones en el suministro eléctrico o en el transporte.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy será frío, húmedo y tormentoso, con un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvias. Se recomienda a la población que se mantenga informada y tome las precauciones necesarias para enfrentar las condiciones climáticas adversas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.