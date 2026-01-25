El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

Hoy, 25 de enero de 2026, Tomares se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a estar atentos a la posibilidad de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 9 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura alcanzará un máximo de 16 grados, proporcionando un leve respiro en medio de la inclemencia del tiempo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 90% en las primeras horas del día y llegando al 100% entre las 7:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que es muy probable que los habitantes de Tomares experimenten lluvias, que se espera sean escasas pero persistentes. En total, se prevé una acumulación de hasta 1.1 mm de lluvia a lo largo del día, con un ligero aumento en la intensidad hacia la tarde.

El viento también jugará un papel importante en las condiciones del día. Se espera que sople desde el oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 42 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. La dirección del viento, combinada con la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 90%, podría hacer que la sensación de frío sea más intensa de lo que indican los termómetros.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en algunos momentos del día, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad para aquellos que se encuentren al aire libre. Es recomendable que los residentes de Tomares se preparen para un día húmedo y fresco, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para las condiciones climáticas.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura comenzará a descender ligeramente, lo que podría hacer que la noche sea aún más fría. En resumen, hoy en Tomares será un día marcado por la nubosidad y la lluvia, con un ambiente fresco y ventoso que invitará a buscar refugio en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.