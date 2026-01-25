El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado cubierto a medida que avanza el día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 17 grados , comenzando con un fresco de 8 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 17 grados por la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% y alcanzando hasta un 100% en las horas más críticas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad, combinado con las bajas temperaturas, puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que a partir de la mañana se inicien lluvias escasas, con un aumento significativo en la probabilidad de lluvia a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 90% en las primeras horas y llegando al 100% entre las 07:00 y las 13:00. Se anticipa que la lluvia será ligera, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.8 mm hacia el final de la jornada.

Además, existe una probabilidad considerable de tormentas, especialmente en las horas de la tarde, con un 80% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo posibles tormentas eléctricas que podrían acompañar a las lluvias.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 27 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En resumen, el día en San Juan de Aznalfarache será mayormente nublado, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco y húmedo. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas y vientos fuertes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.