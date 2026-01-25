El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, La Rinconada se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 90%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de lluvia escasa que comenzarán a ser más frecuentes a partir de la tarde. Las precipitaciones se incrementarán, alcanzando hasta 1 mm en algunos periodos, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, donde la probabilidad de lluvia es del 100%. Esto sugiere que los habitantes de La Rinconada deben estar preparados para condiciones húmedas y llevar paraguas si planean salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 40 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica aún más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. Las velocidades del viento oscilarán entre 15 y 24 km/h, lo que podría causar que las condiciones se sientan más invernales.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 17 grados , pero con la presencia constante de nubes y la posibilidad de tormentas, la sensación térmica podría ser notablemente más baja. La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de posibilidad de que se produzcan entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría traer consigo lluvias más intensas y rachas de viento más fuertes.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo seguirá cubierto y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, rondando los 14 grados . La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente incómodo para aquellos que no estén acostumbrados a estas condiciones.

En resumen, hoy en La Rinconada se anticipa un día mayormente nublado, con lluvias intermitentes y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se recomienda a los residentes que se preparen para un día húmedo y ventoso, y que tomen precauciones si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.