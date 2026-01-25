El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se deterioren, con un incremento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas. La precipitación comenzará a ser más significativa a partir del mediodía, con valores que podrían alcanzar hasta 2 mm en las horas pico. La probabilidad de lluvia es alta, con un 100% de certeza entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán rachas de hasta 45 km/h, provenientes del oeste y suroeste, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Las ráfagas más fuertes se anticipan en las horas de la tarde, coincidiendo con el aumento de la actividad de tormentas. La probabilidad de tormenta es considerable, alcanzando hasta un 75% en las horas centrales del día.

A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían persistir hasta la noche. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, manteniéndose en torno a los 12 grados . La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, así que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día en Puente Genil se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento fuerte. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja a los residentes que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza la jornada. La puesta de sol se espera para las 18:35, momento en el cual las condiciones podrían seguir siendo adversas, así que es mejor planificar actividades al aire libre para la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.