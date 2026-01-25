El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con condiciones que se mantendrán a lo largo de las horas. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, con periodos de tormenta y lluvia escasa, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 9 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A primera hora, se registrarán mínimas de 3 grados, mientras que por la tarde, la temperatura podría llegar hasta los 9 grados. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, con valores que podrían descender hasta -1 grado en las primeras horas y mantenerse en torno a los 5-6 grados durante la tarde, lo que podría hacer que la percepción del frío sea más intensa.

En cuanto a la precipitación, se prevé que se acumulen entre 0.3 y 2 milímetros a lo largo del día, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 100% en los periodos de mayor actividad, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas. Esto indica que es muy probable que los habitantes de Priego de Córdoba experimenten lluvias intermitentes, que podrían ser más intensas en algunos momentos.

La probabilidad de tormenta también es alta, con un 80-85% de posibilidad de que se produzcan tormentas en las horas centrales del día. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, que podrían incluir ráfagas de viento y descargas eléctricas.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 31 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 55 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación de frío adicional y contribuir a la inestabilidad del tiempo.

En resumen, el día se presenta como uno de los más fríos y húmedos de la semana, con un cielo cubierto y la posibilidad de tormentas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente al salir, y que se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.