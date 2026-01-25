El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado de cielo cubierto en la tarde y la noche. Las condiciones meteorológicas indican que se presentarán lluvias escasas, especialmente en los periodos de la tarde y la noche, con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 85% y el 100% en las horas centrales del día.

La temperatura se mantendrá bastante estable, comenzando en torno a los 4 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 11 grados en las horas más cálidas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica será un poco más baja, debido a la presencia del viento, que soplará con fuerza moderada a lo largo del día. Las rachas de viento alcanzarán hasta 48 km/h, especialmente en las horas de la tarde, cuando se espera que el viento sople del oeste y suroeste.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad de que se produzcan en los periodos de la mañana y la tarde. Esto podría generar un ambiente inestable, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre.

En cuanto a la precipitación, se prevé que se acumulen entre 0.1 y 0.6 mm a lo largo del día, lo que, aunque no es una cantidad excesiva, puede ser suficiente para generar charcos y resbalones en las calles. La lluvia será más intensa en las horas de la tarde, por lo que es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, así que se recomienda precaución a los conductores. La combinación de viento y lluvia puede hacer que las condiciones sean incómodas, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

En resumen, el día en Pozoblanco se caracterizará por un tiempo nublado y fresco, con lluvias escasas y un viento notable. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y estar preparado para las inclemencias del tiempo si se tiene que salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.