El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Palma del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de 07:00 a 13:00 y de 13:00 a 19:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 7 y 15 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas frescas de 7 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 15 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 86% y el 100% a lo largo del día. Esto podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 22 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 34 km/h en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente durante las horas de la tarde.

La probabilidad de tormentas es considerable, con un 70% de posibilidad de que se produzcan en los periodos de 13:00 a 19:00 y de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que podría afectar las actividades al aire libre. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean salir.

En resumen, Palma del Río experimentará un día mayormente nublado y fresco, con lluvias y tormentas a la vista. Se recomienda a la población que se prepare para condiciones climáticas cambiantes y que tome las precauciones necesarias para mantenerse a salvo durante las posibles tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.