El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga cubierto, con un aumento en la probabilidad de lluvia. En particular, entre las 07:00 y las 13:00 horas, la probabilidad de precipitación será del 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias durante este periodo. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en la mañana y hasta 2 mm en la tarde, especialmente en las horas cercanas al ocaso.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 40 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Las velocidades del viento oscilarán entre 22 y 31 km/h, lo que podría causar incomodidad si no se está adecuadamente abrigado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, rondando los 14 grados . Sin embargo, la combinación de la alta humedad y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja. La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de posibilidad de que se produzcan entre las 19:00 y las 01:00 horas, lo que podría traer consigo tormentas eléctricas y lluvias más intensas.

En resumen, los habitantes de Los Palacios y Villafranca deben estar preparados para un día mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un viento notablemente fuerte. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor actividad de las precipitaciones. La jornada concluirá con un ocaso a las 18:40, marcando el final de un día invernal caracterizado por la inestabilidad climática.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.