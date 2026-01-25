El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Osuna se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables. Se prevé la posibilidad de lluvias escasas, especialmente durante las horas de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar hasta 3 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Osuna experimenten algunas lluvias a lo largo del día.

Además, existe un riesgo significativo de tormentas, con probabilidades que oscilan entre el 60% y el 80% en diferentes periodos. Esto sugiere que, aunque las lluvias puedan ser ligeras, podrían ir acompañadas de tormentas eléctricas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y tomar precauciones si se encuentran al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 55 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, siendo más intensas durante las horas de la tarde. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En resumen, el día en Osuna se caracterizará por un cielo cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias y tormentas. Se recomienda a los residentes que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen las precauciones necesarias, especialmente si planean actividades al aire libre. La jornada concluirá con un ocaso a las 18:37, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también puede traer consigo la belleza de la naturaleza en su estado más dinámico.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.