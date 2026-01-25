El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Morón de la Frontera según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 25 de enero de 2026, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que darán paso a un ambiente gris y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados, con una humedad relativa que rondará el 86%. Esto generará una sensación de frío, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre. La probabilidad de lluvia será significativa, con un 75% de posibilidades de que se registren precipitaciones entre las 01:00 y las 07:00 horas, aumentando hasta un 100% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Se anticipa que las lluvias serán escasas, aunque no se descartan episodios de tormenta.
Durante la tarde, la situación meteorológica no mejorará mucho. Las nubes continuarán dominando el cielo, y la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 65% de posibilidades entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 12 grados hacia las 14:00 horas. La humedad relativa se mantendrá elevada, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas.
El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 63 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas abiertas y expuestas. Se recomienda precaución a los conductores y a quienes realicen actividades al aire libre, ya que las ráfagas de viento podrían ser peligrosas.
A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en torno al 100% hasta las 01:00 horas del día siguiente. Las temperaturas descenderán nuevamente, y se espera que el cielo permanezca cubierto hasta el final del día. En resumen, se aconseja a los habitantes de Morón de la Frontera que se preparen para un día de clima inestable, con lluvias y tormentas, y que tomen las precauciones necesarias para mantenerse seguros.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.
