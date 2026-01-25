El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas y bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica se tornará más compleja, con un aumento en la nubosidad y la probabilidad de precipitaciones.

Desde la madrugada hasta el mediodía, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la formación de niebla en las primeras horas. Se recomienda a los conductores y peatones tener precaución debido a la visibilidad reducida.

A partir de la tarde, la situación se complicará con la llegada de tormentas. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipan lluvias que podrían acumular entre 1 y 3 mm, lo que podría generar charcos y dificultar el tránsito en algunas áreas. Las temperaturas durante la tarde se mantendrán en torno a los 10 a 12 grados , lo que, combinado con la lluvia, podría hacer que la sensación térmica sea más baja.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se esperan rachas de viento que alcanzarán hasta 44 km/h, principalmente del oeste y suroeste. Esto podría generar un ambiente fresco y, en combinación con la lluvia, podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es aconsejable abrigarse adecuadamente si se planea salir durante las horas de mayor actividad de la tormenta.

La tarde y la noche continuarán con condiciones de cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes. La probabilidad de tormentas se mantiene alta, con un 70% de posibilidad entre las 19:00 y las 01:00 horas. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 11 grados , con una humedad que seguirá siendo elevada, lo que podría dar lugar a un ambiente incómodo.

En resumen, el día de hoy en Montilla se caracterizará por un tiempo inestable, con nubes, bruma y lluvias esperadas, especialmente en la tarde y la noche. Se recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante las condiciones adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.