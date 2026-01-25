El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Moguer, con un predominio de nubes que afectará la visibilidad del sol durante gran parte del día. Las condiciones atmosféricas indican que la nubosidad será intensa, con intervalos de nubes muy densas y cubiertas, lo que podría generar una sensación de frío en la población.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 8 grados, que irán aumentando gradualmente. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 14 grados por la tarde, lo que podría resultar en un ambiente algo más cálido, aunque la sensación térmica podría ser menor debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 95% en las primeras horas del día y manteniéndose en niveles elevados a lo largo de la jornada. Esto, combinado con la nubosidad, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La probabilidad de precipitación es significativa, con un 75% de posibilidades de lluvia en las primeras horas de la mañana, aumentando a un 100% entre las 7 y las 13 horas. Se prevén lluvias escasas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.8 mm en total durante el día.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 41 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas, lo que podría influir en la sensación térmica, haciéndola más fría de lo que indican los termómetros. Las rachas de viento serán más fuertes en las primeras horas de la tarde, por lo que se recomienda precaución al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas también será notable, con un 60% de posibilidades entre las 19 y las 21 horas. Esto podría traer consigo un aumento en la actividad eléctrica, aunque las tormentas no se prevén como severas. En resumen, se aconseja a los habitantes de Moguer que se preparen para un día mayormente nublado, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco, manteniendo precauciones ante el viento y posibles tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.