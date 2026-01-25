El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El 25 de enero de 2026, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 5 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura podría experimentar ligeras variaciones, alcanzando hasta 10 grados en las horas más cálidas.

La probabilidad de lluvia es notablemente alta, alcanzando el 95% en las primeras horas de la mañana y manteniéndose en niveles similares durante la tarde. Se espera que las precipitaciones sean más intensas entre las 13:00 y las 19:00, con acumulados que podrían llegar a los 5 mm en total. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente en la tarde, lo que podría generar condiciones de incomodidad para quienes se desplacen al aire libre.

El viento soplará del oeste y suroeste, con rachas que oscilarán entre los 30 y 54 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. La sensación térmica se mantendrá entre 1 y 10 grados, dependiendo de la hora del día y la intensidad del viento. Esto significa que, aunque la temperatura real pueda ser de hasta 10 grados, la percepción del frío será más intensa, especialmente en las horas de mayor viento.

A lo largo del día, se prevé que el cielo permanezca cubierto, con la posibilidad de tormentas aisladas. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 60% durante la mañana, aumentando a un 75% en la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Martos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si planean actividades al aire libre.

La combinación de temperaturas frescas, cielos cubiertos y la alta probabilidad de lluvia y tormentas hace que sea recomendable llevar paraguas y abrigos si se sale de casa. Además, se aconseja tener precaución al conducir, ya que las condiciones de la carretera pueden verse afectadas por la lluvia.

En resumen, el día en Martos se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes, lo que obligará a los ciudadanos a adaptarse a un entorno húmedo y fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.