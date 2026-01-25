El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo predominantemente gris. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados , con ligeras variaciones a lo largo del día, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas más cálidas. La sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos.

A medida que avance la jornada, se prevé un aumento en la probabilidad de precipitaciones, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, donde la probabilidad de lluvia alcanzará el 100%. Las lluvias serán escasas, con acumulados que podrían rondar entre 0.1 y 0.5 mm en las primeras horas, aumentando a 2 mm en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 52 km/h en las horas más ventosas, especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas. Esta combinación de viento y lluvia podría generar una sensación de frío, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente. La velocidad del viento se mantendrá entre 25 y 34 km/h durante la mayor parte del día, lo que podría afectar actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es considerable, con un 65% de posibilidad de tormenta entre las 01:00 y las 07:00 horas, y un 80% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Esto indica que, aunque las tormentas no sean garantizadas, es un factor a tener en cuenta, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

En resumen, Marchena experimentará un día nublado y fresco, con lluvias esporádicas y un viento notablemente fuerte. La combinación de estos factores hará que la jornada sea más adecuada para actividades en interiores. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios repentinos en el tiempo y tomar precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.