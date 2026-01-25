El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Mairena del Aljarafe se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 91%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando los 10 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la nubosidad persistente limitará el calentamiento del ambiente. La probabilidad de lluvia será notable, con un 90% de posibilidades de que se registren precipitaciones entre las 01:00 y las 07:00, y un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que es muy probable que los residentes experimenten lluvias, aunque se anticipa que serán escasas en su mayoría.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables. La temperatura alcanzará un máximo de 16 grados hacia las 14:00, pero el cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00. Se prevé que las precipitaciones acumuladas sean de aproximadamente 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.8 mm hacia el final del día, lo que indica que, aunque las lluvias no serán intensas, sí serán constantes.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 42 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas de viento serán más intensas entre las 14:00 y las 15:00, lo que podría afectar la sensación térmica, haciéndola más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 13 grados hacia las 20:00. La probabilidad de lluvia se mantendrá en un 100% hasta las 01:00 del día siguiente, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y frías al salir. En resumen, se recomienda llevar paraguas y abrigarse bien si se planea salir, ya que el tiempo será mayormente adverso a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.