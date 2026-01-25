El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Mairena del Alcor se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo predominantemente gris. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados , con ligeras variaciones a lo largo del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados, lo que proporcionará un ambiente fresco, pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las horas más críticas de la mañana, lo que podría generar una sensación de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre. A lo largo del día, la humedad irá disminuyendo ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que es característico de este tipo de clima nublado.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que Mairena del Alcor experimente lluvias escasas, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada podría llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 1 mm en la tarde, lo que indica que, aunque las lluvias no serán intensas, sí se recomienda llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de mayor inestabilidad, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos intermitentes a lo largo del día. Además, existe un 60% de probabilidad de tormentas, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente más inestable y potencialmente peligroso para actividades al aire libre.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 29 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Las ráfagas de viento serán más intensas en las horas de la tarde, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas abiertas.

En resumen, el día en Mairena del Alcor se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con lluvias escasas y una alta probabilidad de tormentas. Es recomendable estar preparado para cambios repentinos en el tiempo y tomar precauciones si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.