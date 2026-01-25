El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Lucena se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con niebla en los periodos iniciales, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 5 y 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de lluvia aumente significativamente. En las primeras horas, la precipitación será escasa, con valores que apenas alcanzan los 0.1 mm. Sin embargo, a partir del periodo de la tarde, la situación cambiará drásticamente, con acumulaciones de hasta 5 mm de lluvia esperadas entre las 15:00 y las 18:00 horas. La probabilidad de precipitación es del 100% en estos periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Lucena experimenten lluvias intensas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 47 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, riesgo de caída de ramas o estructuras débiles. La dirección del viento, combinada con la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 95-100%, contribuirá a una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de tormentas es considerable, alcanzando un 75% en los periodos de la tarde y noche. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañarse de granizo y fuertes vientos. Las autoridades locales recomiendan tomar precauciones, especialmente en áreas propensas a inundaciones.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán signos de mejora. El cielo permanecerá cubierto y las lluvias continuarán, aunque con una ligera disminución en la intensidad. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 10 grados , lo que hará que la noche sea fresca y húmeda.

En resumen, el día de hoy en Lucena se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, altas probabilidades de lluvia y tormentas, y un viento fuerte que podría complicar aún más las condiciones. Se aconseja a la población que tome las precauciones necesarias y esté atenta a los avisos meteorológicos.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.