El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Lora del Río se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que darán paso a un ambiente gris y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad se intensifique, y la probabilidad de lluvia será notable. En particular, entre las 07:00 y las 13:00 horas, la probabilidad de precipitación alcanzará el 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán en su mayoría escasas. Las cantidades de precipitación previstas varían, con un acumulado que podría llegar hasta los 3 mm en las horas más críticas de la mañana y la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar una sensación térmica más fría de lo habitual, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente si planean salir.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, con valores que rondarán el 90%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Este nivel de humedad también puede favorecer la formación de niebla en las primeras horas de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

A medida que se acerque la tarde, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios. Las nubes continuarán dominando el cielo, y la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 65% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica, por lo que se aconseja precaución.

En resumen, el día en Lora del Río se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un ambiente fresco y húmedo. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.