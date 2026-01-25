El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, se espera un tiempo predominantemente nublado en Linares, con condiciones de lluvia escasa a moderada a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 90%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, las temperaturas experimentarán un ligero aumento, alcanzando hasta 11 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento. Este viento, que soplará principalmente del oeste, alcanzará velocidades de hasta 31 km/h, con ráfagas que podrían superar los 49 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 95% de posibilidades de lluvia en las primeras horas del día, aumentando a un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se prevé que la precipitación acumulada durante el día oscile entre 0.1 y 3 mm, lo que indica que, aunque la lluvia no será torrencial, sí será constante y podría generar charcos y condiciones resbaladizas en las calles.

Además, existe un 70% de probabilidad de tormentas en la tarde, lo que podría intensificar las condiciones de lluvia y generar truenos. Los ciudadanos deben estar preparados para posibles interrupciones en el tráfico y en actividades al aire libre, ya que las tormentas pueden ser acompañadas de ráfagas de viento más fuertes.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y reduzcan la velocidad en las carreteras.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy será mayormente nublado, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja a la población que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

