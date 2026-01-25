El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Linares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 25 de enero de 2026, se espera un tiempo predominantemente nublado en Linares, con condiciones de lluvia escasa a moderada a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 90%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.
A medida que avance el día, las temperaturas experimentarán un ligero aumento, alcanzando hasta 11 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento. Este viento, que soplará principalmente del oeste, alcanzará velocidades de hasta 31 km/h, con ráfagas que podrían superar los 49 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde.
La probabilidad de precipitación es alta, con un 95% de posibilidades de lluvia en las primeras horas del día, aumentando a un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se prevé que la precipitación acumulada durante el día oscile entre 0.1 y 3 mm, lo que indica que, aunque la lluvia no será torrencial, sí será constante y podría generar charcos y condiciones resbaladizas en las calles.
Además, existe un 70% de probabilidad de tormentas en la tarde, lo que podría intensificar las condiciones de lluvia y generar truenos. Los ciudadanos deben estar preparados para posibles interrupciones en el tráfico y en actividades al aire libre, ya que las tormentas pueden ser acompañadas de ráfagas de viento más fuertes.
A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y reduzcan la velocidad en las carreteras.
En resumen, el tiempo en Linares para hoy será mayormente nublado, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja a la población que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.
- La caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén
- Última hora del accidente de tren de Adamuz (Córdoba), en directo | El primer informe oficial de la CIAF apunta a que la fractura del carril se habría producido antes del paso del Iryo
- García Carrión pretende hacer en Fuente Palmera una réplica de su fábrica de Huelva que abriría en 2027
- El presidente de la Diputación de Córdoba apuesta por Montalbán como motor provincial de innovación ambiental
- La caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén
- Laura Gallego, cantante: 'La copla es libre, no tiene edad ni un estilismo concreto
- Fuertes retenciones a la entrada a Córdoba desde la zona este de la ciudad por varios percances de tráfico
- Un padre, a prisión en Córdoba por tocar los glúteos a la amiga de su hija y decirle 't como to' por Whatsapp