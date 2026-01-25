El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, se prevé un tiempo variable en Lepe, con predominancia de cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados . En la mañana, se registrarán mínimas de 9 grados, mientras que por la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 17 grados. Este rango térmico sugiere un día fresco, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para el frío matutino.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que puede generar una sensación de mayor frescura. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas, podría hacer que la percepción del frío sea más intensa, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente a lo largo del día, con un 75% de probabilidad de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y un 90% entre las 19:00 y la 01:00. Las cantidades de precipitación esperadas son escasas, con registros que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en las horas más lluviosas. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles tormentas, ya que la probabilidad de tormenta se sitúa en un 70% durante la mañana y un 60% por la tarde.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 38 km/h, siendo más intenso en las horas de la tarde. Este viento puede generar rachas fuertes, especialmente en zonas expuestas, por lo que se aconseja precaución al realizar actividades al aire libre.

En resumen, el día en Lepe se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo y tomar precauciones ante el viento y la posibilidad de tormentas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.