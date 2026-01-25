El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, se espera un tiempo predominantemente nublado en Lebrija. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado cubierto a medida que avanza el día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. La sensación térmica puede ser algo más fresca debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 80-100% durante todo el día.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente en las horas de la tarde y la noche, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se prevé que la precipitación sea escasa, con acumulados que podrían alcanzar hasta 2 mm. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles tormentas, ya que la probabilidad de tormenta también es significativa, alcanzando hasta un 75% en las horas de mayor actividad.

Los vientos soplarán desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 33 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 49 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la zona. Es recomendable tomar precauciones, especialmente en áreas abiertas y en la conducción, debido a la combinación de viento y lluvia.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniéndose el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. Las temperaturas descenderán ligeramente, rondando los 14 grados , lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique.

En resumen, el día en Lebrija se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con altas probabilidades de lluvia y tormentas, especialmente en la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para condiciones invernales, llevando paraguas y abrigos, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.