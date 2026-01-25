El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Jaén, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 11 grados , lo que sugiere un ambiente frío y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las horas más críticas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos soplarán predominantemente del oeste, con velocidades que variarán entre 15 y 33 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 65 km/h en momentos de mayor intensidad. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente durante la tarde, cuando se prevén las tormentas más fuertes.

A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación se mantendrá elevada, con un 95% de posibilidad de lluvias entre la 1 y las 7 de la tarde, y un 100% entre las 7 de la tarde y la 1 de la mañana del día siguiente. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con estimaciones que varían entre 1 y 3 mm en las horas pico. Esto podría causar algunas dificultades en el tráfico y en las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución.

La situación meteorológica también sugiere un alto riesgo de tormentas, con probabilidades que alcanzan hasta el 75% en las horas de la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a los avisos meteorológicos y considerar la posibilidad de interrupciones en el suministro eléctrico o en los servicios de transporte debido a las condiciones adversas.

En resumen, el día se presenta como uno de inestabilidad climática, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas que podrían afectar a la población de Jaén. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un día frío y húmedo, con la posibilidad de cambios bruscos en el tiempo a lo largo de la jornada. Mantenerse informado a través de los canales oficiales de meteorología será clave para afrontar las condiciones del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.