El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Jaén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 25 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Jaén, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 11 grados , lo que sugiere un ambiente frío y húmedo.
La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las horas más críticas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos soplarán predominantemente del oeste, con velocidades que variarán entre 15 y 33 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 65 km/h en momentos de mayor intensidad. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente durante la tarde, cuando se prevén las tormentas más fuertes.
A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación se mantendrá elevada, con un 95% de posibilidad de lluvias entre la 1 y las 7 de la tarde, y un 100% entre las 7 de la tarde y la 1 de la mañana del día siguiente. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con estimaciones que varían entre 1 y 3 mm en las horas pico. Esto podría causar algunas dificultades en el tráfico y en las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución.
La situación meteorológica también sugiere un alto riesgo de tormentas, con probabilidades que alcanzan hasta el 75% en las horas de la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a los avisos meteorológicos y considerar la posibilidad de interrupciones en el suministro eléctrico o en los servicios de transporte debido a las condiciones adversas.
En resumen, el día se presenta como uno de inestabilidad climática, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas que podrían afectar a la población de Jaén. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un día frío y húmedo, con la posibilidad de cambios bruscos en el tiempo a lo largo de la jornada. Mantenerse informado a través de los canales oficiales de meteorología será clave para afrontar las condiciones del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.
