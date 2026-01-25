El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

Hoy, 25 de enero de 2026, Isla Cristina se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas que irán alternando con momentos de nubosidad más densa. A medida que avance la jornada, la situación se tornará más complicada, con la llegada de lluvias escasas que se prevén especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 10 y 17 grados . En las primeras horas del día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, aumentando ligeramente a medida que se acerque el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará con fuerza desde el oeste y suroeste, alcanzando rachas de hasta 40 km/h en los momentos más intensos. Este viento, además de contribuir a la sensación de frío, podría generar un ambiente algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 75% de posibilidades de lluvia en las primeras horas de la tarde, aumentando a un 85% hacia el final del día. Las lluvias, aunque en su mayoría serán ligeras, podrían ser acompañadas de tormentas aisladas, especialmente en la franja horaria de 19:00 a 01:00. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 70% durante este periodo, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte del día. Esto, combinado con las temperaturas frescas y el viento, podría generar una sensación de bochorno en momentos puntuales, especialmente cuando se produzcan las lluvias.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda precaución y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas. La combinación de viento fuerte, lluvias y tormentas puede hacer que las condiciones sean peligrosas, especialmente en zonas costeras. En resumen, hoy en Isla Cristina se vivirá un día de clima variable, donde la prudencia será clave para disfrutar de la jornada.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.