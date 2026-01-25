El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Huelva se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará significativamente, alcanzando un estado muy nuboso y, posteriormente, cubierto. Las primeras precipitaciones se esperan a partir del periodo de la tarde, con lluvias escasas que podrían intensificarse hacia la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 93% en algunos momentos, lo que podría hacer que el frío se sienta más intenso.

El viento soplará del oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 41 km/h en los momentos más ventosos, especialmente durante la tarde. Esto podría generar un ambiente algo incómodo, sobre todo para quienes se encuentren al aire libre. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con vientos suaves y aumentando a medida que se acerque la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 75% de posibilidades de lluvia en las horas de la tarde y un 95% en la noche. Las cantidades de lluvia esperadas son moderadas, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en total. Además, existe un 65% de probabilidad de tormenta, lo que sugiere que algunas de las lluvias podrían venir acompañadas de actividad eléctrica.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique. Es recomendable que los ciudadanos de Huelva se preparen para un día de clima variable, llevando consigo paraguas y abrigos, especialmente si planean estar al aire libre durante las horas de la tarde y la noche.

En resumen, el día de hoy en Huelva se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias escasas y un ambiente fresco, donde el viento jugará un papel importante en la sensación térmica. La población debe estar atenta a las condiciones meteorológicas, especialmente en las horas de la tarde y la noche, cuando se prevén las mayores precipitaciones.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.