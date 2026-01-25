El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, en Dos Hermanas, se espera un tiempo predominantemente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 8 grados centígrados. A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y aumentando hasta un 96% hacia la noche. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubosas, sugiere un ambiente propenso a la formación de lluvias. De hecho, se prevé que las precipitaciones comiencen a ser más significativas a partir de la tarde, con un acumulado estimado de hasta 0.7 mm hacia el final del día. La probabilidad de lluvia es del 90% en las primeras horas y se mantiene en un 100% durante la tarde y la noche, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Dos Hermanas necesiten paraguas y ropa impermeable.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que oscilarán entre los 30 y 40 km/h, predominando de dirección suroeste. Estas condiciones pueden hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A lo largo del día, las tormentas también son una posibilidad, con una probabilidad del 60% en las horas de la tarde. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se producirá a las 18:40. Por la mañana, el cielo se mantendrá más estable, pero a medida que se acerque la tarde, la inestabilidad atmosférica podría dar lugar a tormentas aisladas.

En resumen, el día en Dos Hermanas se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias y tormentas. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones y estén preparados para un tiempo variable a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.