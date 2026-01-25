El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Écija se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, dando paso a un ambiente gris que persistirá durante la mayor parte del día. A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado muy nuboso y finalmente cubierto, lo que podría generar lluvias escasas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 14 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 8 grados, que irán aumentando ligeramente hacia el mediodía, alcanzando los 10 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas se estabilizarán en torno a los 13 grados, proporcionando un ambiente fresco pero soportable.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas más críticas de la mañana y la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad, combinado con las bajas temperaturas, podría hacer que la percepción térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 47 km/h en las horas de mayor intensidad. Este viento, aunque fresco, podría generar un efecto de enfriamiento adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas más fuertes se experimentarán en la tarde, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo habitual.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, con un 90% de posibilidades de lluvia en las primeras horas del día, aumentando a un 100% entre las 7 y las 13 horas. Las lluvias, aunque en su mayoría serán escasas, podrían intensificarse en algunos momentos, especialmente en la tarde, donde se prevé que se acumulen hasta 3 mm de agua.

Los ciudadanos de Écija deben estar preparados para un día de clima inestable, con la posibilidad de tormentas en la tarde. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las bajas temperaturas y el viento. La jornada concluirá con un cielo cubierto y temperaturas que se mantendrán en torno a los 13 grados hasta el ocaso, que se producirá a las 18:36.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.