El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Coria del Río se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 88%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará predominantemente del suroeste, con rachas que podrían llegar a los 43 km/h en su punto máximo. Este viento, aunque fresco, también contribuirá a la dispersión de la humedad en el ambiente.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían rondar entre 0.1 y 1 mm a lo largo del día. Es recomendable que los ciudadanos lleven paraguas o impermeables si planean salir, ya que las lluvias podrían ser intermitentes pero persistentes.

En la tarde, la probabilidad de tormenta se mantendrá en un 60%, lo que sugiere que podrían presentarse tormentas aisladas, especialmente en las horas cercanas al ocaso. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la tarde, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La combinación de la alta humedad y el viento podría generar un ambiente algo incómodo, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

El ocaso se producirá a las 18:41, momento en el que las temperaturas comenzarán a bajar de manera más pronunciada. La noche se presentará con cielos cubiertos y temperaturas que rondarán los 8 grados , manteniendo la sensación de frío. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, hoy en Coria del Río se anticipa un día mayormente cubierto con lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento notable del suroeste. Se recomienda a la población estar preparados para las condiciones cambiantes y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.