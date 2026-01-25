El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Córdoba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 25 de enero de 2026, Córdoba se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que darán paso a un ambiente muy nuboso. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se deterioren, con un incremento en la nubosidad que podría traer consigo lluvias escasas.
Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 13 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 6 grados, aumentando ligeramente hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento, que soplará desde el oeste a velocidades que alcanzarán hasta los 40 km/h en las rachas más fuertes.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Este factor, combinado con el viento, podría hacer que las temperaturas se sientan más bajas de lo que realmente son. A lo largo del día, se prevé que la humedad se mantenga entre el 88% y el 97%, lo que indica un ambiente bastante húmedo y propenso a la formación de nubes de lluvia.
En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que comenzarán a ser más significativas a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar hasta 3 mm en las horas pico. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de mayor actividad, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones de lluvia, aunque se espera que la intensidad sea moderada.
Además, existe una probabilidad considerable de tormentas, con un 65% de posibilidad de que se desarrollen en la tarde. Esto podría traer consigo ráfagas de viento más intensas y un aumento en la actividad eléctrica. Los periodos de tormenta se concentrarán principalmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, por lo que se recomienda precaución al salir durante esos momentos.
En resumen, Córdoba experimentará un día nublado y fresco, con altas probabilidades de lluvia y tormentas. Se aconseja a la población que tome precauciones y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.
