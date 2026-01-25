El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la combinación de la humedad y el viento. Las rachas de viento del suroeste alcanzarán velocidades de hasta 40 km/h, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

La probabilidad de lluvia es notablemente alta, con un 90% de posibilidad de precipitaciones entre las 01:00 y las 07:00, y un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Se prevé que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que podrían rondar entre 0.1 y 1 mm en las primeras horas del día. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 65% entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente. Esto sugiere que, aunque las lluvias no sean intensas, podrían venir acompañadas de tormentas eléctricas.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, y las condiciones de lluvia persistirán, con intervalos de lluvia escasa. Las temperaturas se mantendrán estables, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente incómodo para actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de tormenta.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos. El cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente a los 13 grados . Las lluvias continuarán siendo posibles, con un 100% de probabilidad hasta la medianoche. En resumen, se aconseja a los habitantes de Castilleja de la Cuesta que se preparen para un día mayormente nublado y húmedo, con la posibilidad de tormentas, y que se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.