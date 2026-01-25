El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, se prevé un tiempo mayormente nublado en Cartaya, con una serie de cambios en las condiciones atmosféricas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, especialmente en las primeras horas del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 9 grados durante la mañana. A medida que el día progrese, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 17 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la presencia del viento, que soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 38 km/h en las horas más activas del día.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, donde se estima un 95% de posibilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar hasta 0.5 mm en las horas de mayor actividad. A lo largo de la tarde, la probabilidad de tormenta se mantiene en un 60%, lo que sugiere que podrían desarrollarse chubascos aislados, aunque no se anticipan lluvias intensas.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque podría verse afectada temporalmente por la lluvia y la niebla en las primeras horas de la mañana. Los ciudadanos de Cartaya deben estar preparados para un día variable, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables, especialmente si planean salir durante la mañana y la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La jornada cerrará con un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año en la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.