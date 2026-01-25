El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Carmona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo predominantemente gris. A lo largo de la jornada, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, aunque con un aumento en la probabilidad de lluvias escasas, especialmente durante las horas de la tarde y la noche.

Desde la madrugada, las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 7 grados , y se elevarán ligeramente a lo largo del día, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas más cálidas. La sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

La precipitación es un factor a tener en cuenta hoy, con un total acumulado que podría llegar a 1.5 mm a lo largo del día. Las lluvias serán ligeras, con un incremento notable en la tarde, donde se prevé que la probabilidad de precipitación alcance el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante esas horas.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 46 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, así que se aconseja abrigarse adecuadamente. La velocidad del viento será más intensa en las primeras horas de la tarde, lo que podría causar algunas molestias, especialmente en áreas abiertas.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas también aumentará, alcanzando un 75% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, por lo que se recomienda precaución si se está al aire libre.

En resumen, el día en Carmona se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y un viento notable del suroeste. Las temperaturas se mantendrán frescas, y la alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es un día ideal para actividades en interiores, y si se sale, es mejor estar preparado para la lluvia y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.