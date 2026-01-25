El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Camas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con condiciones que variarán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que dará paso a un ambiente gris y húmedo. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 17 grados , comenzando con un fresco 8 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 17 grados por la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día relativamente templado, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que el día avance, la humedad se mantendrá elevada, rondando entre el 72% y el 95%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas pero constantes. Las primeras lluvias ligeras podrían comenzar a caer alrededor de las 6 de la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm. A partir de las 7 de la mañana, la probabilidad de lluvia aumenta significativamente, alcanzando un 100% entre las 7 y las 1 de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1 mm. Las lluvias continuarán intermitentemente durante el resto del día, con una probabilidad de 90% a 95% en las horas posteriores.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 40 km/h, especialmente en las horas de mayor actividad, como entre las 1 y las 3 de la tarde. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de incomodidad, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir.

En resumen, el día en Camas se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas moderadas y una alta probabilidad de lluvias. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.