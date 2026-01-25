El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Camas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 25 de enero de 2026, Camas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con condiciones que variarán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que dará paso a un ambiente gris y húmedo. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones, especialmente en las horas centrales del día.
Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 17 grados , comenzando con un fresco 8 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 17 grados por la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día relativamente templado, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.
La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que el día avance, la humedad se mantendrá elevada, rondando entre el 72% y el 95%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas pero constantes. Las primeras lluvias ligeras podrían comenzar a caer alrededor de las 6 de la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm. A partir de las 7 de la mañana, la probabilidad de lluvia aumenta significativamente, alcanzando un 100% entre las 7 y las 1 de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1 mm. Las lluvias continuarán intermitentemente durante el resto del día, con una probabilidad de 90% a 95% en las horas posteriores.
El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 40 km/h, especialmente en las horas de mayor actividad, como entre las 1 y las 3 de la tarde. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de incomodidad, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir.
En resumen, el día en Camas se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas moderadas y una alta probabilidad de lluvias. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.
