El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Cabra, con condiciones que podrían variar a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 5 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la bruma y la niebla sean predominantes, especialmente en las primeras horas del día. Esto podría afectar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores. La probabilidad de precipitación es alta, con un 95% de posibilidades de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana, y un 100% entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde. Las precipitaciones acumuladas podrían ser significativas, con valores que alcanzan hasta 3 mm en las horas más críticas.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables. Se prevé que el cielo permanezca cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían acompañar a las temperaturas que irán aumentando ligeramente, alcanzando hasta 12 grados . La probabilidad de tormenta también es considerable, con un 75% entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que es posible que se produzcan tormentas eléctricas en la región.

El viento será otro factor a tener en cuenta, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 45 km/h, especialmente durante la tarde. La dirección del viento será predominantemente del oeste, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío, a pesar de las temperaturas ligeramente más altas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente, manteniéndose alrededor de los 11 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque en menor medida, con un 100% de probabilidad de precipitación entre las 7 y las 1 de la mañana del día siguiente.

En resumen, se recomienda a los habitantes de Cabra estar preparados para un día de clima inestable, con alta probabilidad de lluvia y tormentas, así como precaución en la carretera debido a la niebla y la bruma en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.