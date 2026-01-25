El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cabra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 25 de enero de 2026, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Cabra, con condiciones que podrían variar a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 5 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.
A medida que avance la mañana, se espera que la bruma y la niebla sean predominantes, especialmente en las primeras horas del día. Esto podría afectar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores. La probabilidad de precipitación es alta, con un 95% de posibilidades de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana, y un 100% entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde. Las precipitaciones acumuladas podrían ser significativas, con valores que alcanzan hasta 3 mm en las horas más críticas.
Durante la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables. Se prevé que el cielo permanezca cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían acompañar a las temperaturas que irán aumentando ligeramente, alcanzando hasta 12 grados . La probabilidad de tormenta también es considerable, con un 75% entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que es posible que se produzcan tormentas eléctricas en la región.
El viento será otro factor a tener en cuenta, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 45 km/h, especialmente durante la tarde. La dirección del viento será predominantemente del oeste, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío, a pesar de las temperaturas ligeramente más altas.
A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente, manteniéndose alrededor de los 11 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque en menor medida, con un 100% de probabilidad de precipitación entre las 7 y las 1 de la mañana del día siguiente.
En resumen, se recomienda a los habitantes de Cabra estar preparados para un día de clima inestable, con alta probabilidad de lluvia y tormentas, así como precaución en la carretera debido a la niebla y la bruma en las primeras horas del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.
- La caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén
- Última hora del accidente de tren de Adamuz (Córdoba), en directo | El primer informe oficial de la CIAF apunta a que la fractura del carril se habría producido antes del paso del Iryo
- García Carrión pretende hacer en Fuente Palmera una réplica de su fábrica de Huelva que abriría en 2027
- El presidente de la Diputación de Córdoba apuesta por Montalbán como motor provincial de innovación ambiental
- La caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén
- Laura Gallego, cantante: 'La copla es libre, no tiene edad ni un estilismo concreto
- Fuertes retenciones a la entrada a Córdoba desde la zona este de la ciudad por varios percances de tráfico
- Un padre, a prisión en Córdoba por tocar los glúteos a la amiga de su hija y decirle 't como to' por Whatsapp