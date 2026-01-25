El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

Hoy, 25 de enero de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y la posibilidad de lluvias. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 11 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura alcanzará un máximo de 16 grados, lo que proporcionará un ambiente fresco pero relativamente templado.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 48 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente. Las rachas de viento serán más intensas entre las 13:00 y las 14:00 horas, momento en el que se prevé que el viento alcance su máxima velocidad.

La humedad relativa será alta a lo largo del día, comenzando en un 81% por la mañana y alcanzando el 100% en las horas centrales. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es. Por la tarde, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad para algunas personas.

En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé un 60% de probabilidad de tormentas entre las 01:00 y las 07:00 horas, y un 70% entre las 19:00 y las 21:00 horas. Esto indica que, aunque las tormentas no son garantizadas, existe un riesgo significativo de que se produzcan, especialmente en la tarde y la noche.

En resumen, el día en Las Cabezas de San Juan se caracterizará por un tiempo fresco, nublado y potencialmente lluvioso, con vientos fuertes que podrían afectar la sensación térmica. Es un día ideal para actividades en interiores, pero si se sale, es prudente estar preparado para la lluvia y el viento.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.