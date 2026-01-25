El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Bormujos se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será total, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 13 grados, proporcionando un ambiente relativamente templado, aunque con una sensación de humedad notable.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en las primeras horas y hasta 1 mm en las horas de mayor actividad. Sin embargo, la posibilidad de tormentas también está presente, con un 80% de probabilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que podría generar algunos episodios de lluvia más intensa, aunque de corta duración.

La humedad relativa será alta, superando el 90% durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad, combinado con las nubes y la lluvia, puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se registrarán rachas significativas, especialmente en las horas de la tarde, con velocidades que alcanzarán hasta 47 km/h desde el oeste. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente durante los episodios de tormenta, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

Los ciudadanos de Bormujos deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de lluvias intermitentes y tormentas. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que la combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja. A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán lentamente, cerrando el día con un ambiente fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.