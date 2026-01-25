El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Bailén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante gran parte del día. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 86% y el 97%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad, combinado con las bajas temperaturas, puede hacer que la percepción del frío sea más aguda, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que comenzarán a ser significativas a partir de la tarde, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 2 mm. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de mayor actividad, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras en su mayoría, aunque no se descartan episodios de lluvia más intensa, especialmente en la tarde y la noche.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 49 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad, especialmente en áreas expuestas. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, siendo más intensas en las horas de la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 70% de posibilidad de que se produzcan en los periodos de mayor inestabilidad. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas, lo que es importante tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, y se espera que el cielo continúe cubierto, con la posibilidad de que la niebla se forme en las horas nocturnas, especialmente en las zonas más frías de la ciudad. Los ciudadanos de Bailén deben estar preparados para un día de clima inestable, con la recomendación de llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las bajas temperaturas y la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.