El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 5 grados . La sensación térmica será ligeramente más baja, alcanzando valores de hasta -1 grado en algunos momentos, lo que podría hacer que la percepción del frío sea más intensa.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando el 90% en las primeras horas y subiendo hasta el 100% en la franja horaria de la tarde. Las lluvias comenzarán de manera escasa, pero se intensificarán, con acumulaciones que podrían llegar a los 5 mm en las horas pico de la tormenta. La lluvia será acompañada de tormentas, con una probabilidad de tormenta del 60% al inicio del día, aumentando a un 75% durante la tarde.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, soplando del oeste con velocidades que oscilarán entre 22 y 36 km/h, y rachas que podrían alcanzar hasta 63 km/h en las horas más intensas de la tormenta. Esto podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, afectar la visibilidad, especialmente en las zonas más expuestas.

La bruma y la niebla, que se prevén en las primeras horas, podrían dificultar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores. A medida que la temperatura se mantenga en niveles bajos, la combinación de humedad y viento podría hacer que la sensación térmica se sienta aún más fría, por lo que es aconsejable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo de 10 grados, pero con la lluvia y el viento, la sensación térmica podría mantenerse en torno a los 5 grados. La actividad tormentosa podría continuar hasta la noche, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes.

En resumen, el día en Baeza se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, y un viento notable que podría complicar las actividades al aire libre. Se aconseja a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.