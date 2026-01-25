El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Baena se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, que irán evolucionando hacia un estado más denso y cubierto a medida que avance el día. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 12 grados , siendo la sensación térmica un par de grados más baja debido a la humedad y el viento.

A partir de las 5 de la mañana, se prevé que la lluvia comience a hacer acto de presencia, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 95% entre las 1 y las 7 de la mañana, y subiendo al 100% entre las 7 de la tarde y la 1 de la mañana del día siguiente. Esto sugiere que los habitantes de Baena deben estar preparados para un día lluvioso, especialmente en la tarde, cuando se espera que las lluvias sean más intensas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán ráfagas de viento que alcanzarán hasta 57 km/h, provenientes del oeste y suroeste. Este viento, combinado con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad, por lo que se recomienda a la población que tome precauciones al salir, especialmente en áreas expuestas.

A medida que el día avanza, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con un termómetro que podría marcar hasta 12 grados. Sin embargo, la sensación térmica se mantendrá en torno a los 11 grados, lo que indica que el frío se sentirá más intenso debido a la combinación de la humedad y el viento.

En la tarde, la probabilidad de tormentas también es significativa, con un 75% de posibilidad entre las 7 y las 1 de la mañana del día siguiente. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, lo que añade un nivel de riesgo adicional para quienes se encuentren al aire libre.

Por lo tanto, se aconseja a los ciudadanos de Baena que planifiquen su día con antelación, llevando paraguas y ropa adecuada para el frío y la lluvia. La jornada promete ser inestable, y es mejor estar preparados para cualquier eventualidad que pueda surgir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.