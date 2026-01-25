El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero
El día de hoy, 25 de enero de 2026, Ayamonte se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una serie de intervalos de nubes altas y cubiertas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94%, lo que generará una sensación de frescor en el ambiente.
A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento. Este viento, que soplará predominantemente del oeste y suroeste, alcanzará velocidades de hasta 34 km/h, lo que podría generar rachas más intensas en momentos puntuales, especialmente durante la tarde.
La probabilidad de precipitación es notable, con un 75% de posibilidades de lluvia escasa en las primeras horas del día, aumentando a un 90% entre las 07:00 y las 13:00. Se prevé que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será ligera, podría ser suficiente para mojar el suelo y generar un ambiente húmedo. A partir de la tarde, la probabilidad de tormenta también se incrementa, alcanzando un 70% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que podrían presentarse tormentas aisladas acompañadas de lluvia.
La visibilidad podría verse afectada por la combinación de la lluvia y la nubosidad, especialmente en las horas de la mañana. A medida que se acerque la tarde, la situación meteorológica podría mejorar ligeramente, aunque las nubes seguirán presentes en el cielo. La puesta de sol se producirá a las 18:46, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, ofrecerá momentos de interés meteorológico.
Es recomendable que los habitantes de Ayamonte se preparen para un día de clima variable, llevando consigo paraguas y abrigos, especialmente si planean salir durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. La combinación de viento, humedad y temperaturas frescas hará que sea un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que se aventuren al aire libre deben estar atentos a las condiciones cambiantes.
